Источник: в ЕС планируют приобщиться к финансированию "Радио Свобода"

Комитет постоянных представителей 27 государств Европейского Союза (Coreper), который проводит заседание на уровне послов, в пятницу обсудил вопрос о возможности финансирования "Радио Свобода" силами ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщил дипломат одного из государств ЕС, хорошо знакомый с ходом дискуссии.

"Несмотря на то, что США разблокировали некоторые средства для "Радио Свобода" после соответствующего судебного иска, у государств ЕС существует общее мнение о необходимости долгосрочного решения по финансированию этого медиа", – сказал источник.

Дипломат рассказал "ЕвроПравде", что посол Чехии на заседании Coreper выступил с коротким рассказом о текущей ситуации вокруг функционирования "Радио Свобода".

Теперь Еврокомиссия должна разработать детальные предложения о возможности финансирования или софинансирования данного медиа, и после этого послы государств ЕС вернутся к этому вопросу на одном из заседаний Coreper.

Также вопрос финансирования "Радио Свобода" обсудят на заседании одной из экспертных рабочих групп Совета ЕС 10 апреля.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Но на этой неделе после исков в суд администрация Трампа заявила, что возобновила финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Тем временем Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке медиа, к которой уже присоединились 12 государств-членов.