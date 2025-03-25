Чеську ініціативу щодо "Радіо Свобода" підтримали 12 країн

Чеську ініціативу щодо збереження роботи "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" уже підтримали 12 держав.

Про це повідомив міністр з європейських питань Мартін Дворжак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Список країн-учасниць поповнили Фінляндія і Данія.

Після того як США оголосили про скасування фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", міністр з європейських питань Мартін Дворжак звернувся до інших європейських міністрів з ініціативою підтримати радіостанцію, яка веде мовлення з Праги, а також зробив повідомлення про це на засіданні Ради ЄС із загальних питань.

"Наразі також ведеться низка обговорень на різних рівнях. Це виглядає багатообіцяюче", – заявив чеський міністр 25 березня.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєкту.

19 березня стало відомо, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.