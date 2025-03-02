У Фінляндії зняли арешт із судна Eagle S, яке підозрююють в обриві кабелів

Суд у Фінляндії зняв арешт із танкера Eagle S, який був затриманий за підозрою в навмисному ушкодженні кількох кабелів у Балтійському морі, після чого судно почало полишати фінські територіальні води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У поліції Гельсінкі оголосили, що арешт Eagle S був знятий 28 лютого після того, як у результаті попереднього розслідування не виявили підстав для продовження арешту судна.

Прикордонна служба Фінляндії тим часом проконтролює вихід танкера Eagle S з фінських територіальних вод.

Оператори газотранспортної системи Fingrid і Elering, які постраждали внаслідок пошкодження кабелів у Балтійському морі, також вирішили не вимагати арешту танкера за своїм позовом через занадто високі витрати.

Вони водночас наголосили, що мають намір подати позов про відшкодування збитків, завданих Eagle S, і домагатися компенсації в судовому порядку.

Хоча арешт із танкера був знятий, вісьмох членів його екіпажу у Фінляндії досі підозрюють у скоєнні злочину, причому три з них залишаються під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, у Фінляндії підозрюють, що Eagle S пошкодив кабель електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі між двома країнами. За твердженнями влади Фінляндії та Естонії, танкер є частиною "тіньового флоту" Росії.

Ситуація навколо танкера призвела до початку операції НАТО "Балтійський вартовий" з патрулювання в Балтійському морі кораблями альянсу для гарантування безпеки підводної інфраструктури.

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