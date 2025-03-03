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Глава МЗС Латвії "політала" на експериментальному безпілотнику латвійської компанії

Новини — Понеділок, 3 березня 2025, 09:23 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже показала, як практикувалася пілотувати експериментальний безпілотник, який розробляє одна з латвійських компаній у рамках оборонних інновацій.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Байба Браже показала БПЛА та короткий фрагмент, як вона спробувала себе у ролі зовнішнього пілота. 

"Навички потрібно розвивати. Комп’ютерні ігри – явно не моє, але політати дроном було дуже добре. Дякую команді Origin Robotics за нагоду випробувати наш унікальний дрон", – написала Браже, зазначивши, що компанія виграла фінансування на 4,5 млн євро з оборонного фонду. 

Нагадаємо, у травні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пробігла свої перші 21 км у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України. У результаті їй вдалось зібрати 14 тисяч євро, за ці кошти придбали 100 дронів.

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Латвія
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