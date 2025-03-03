Глава МЗС Латвії "політала" на експериментальному безпілотнику латвійської компанії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже показала, як практикувалася пілотувати експериментальний безпілотник, який розробляє одна з латвійських компаній у рамках оборонних інновацій.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Байба Браже показала БПЛА та короткий фрагмент, як вона спробувала себе у ролі зовнішнього пілота.

Prasmes jāpilnveido☺️– animācija noteikti nebūs manējā, bet drona pilotēšana izdevās tīri labi.



🙏 Origin Robotics komandai par iespēju poligonā izmēģināt unikālo 🇱🇻 ražoto dronu!



Ar @Arlietas atbalstu uzņēmums ieguva 4,5 milj.eiro no 🇪🇺 Aizsardzības fonda. pic.twitter.com/0hX11XX3hm – Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 3, 2025

"Навички потрібно розвивати. Комп’ютерні ігри – явно не моє, але політати дроном було дуже добре. Дякую команді Origin Robotics за нагоду випробувати наш унікальний дрон", – написала Браже, зазначивши, що компанія виграла фінансування на 4,5 млн євро з оборонного фонду.

Нагадаємо, у травні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пробігла свої перші 21 км у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України. У результаті їй вдалось зібрати 14 тисяч євро, за ці кошти придбали 100 дронів.