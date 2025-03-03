У Британії спантеличені дивними заявами свого посла у США про Україну

Новий посол Великої Британії в США викликав певний ажіотаж минулої ночі, коли він, здавалося, суперечив політиці уряду, заявивши, що Україна "повинна першою взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню і кинути виклик росіянам, щоб вони слідували за нею".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Sky News і The Guardian.

Посол Пітер Мандельсон також закликав Зеленського підписати угоду з США про видобуток корисних копалин, яка не була підписана після сварки в Овальному кабінеті.

"Нам потрібне дуже радикальне перезавантаження. Перезавантаження має полягати в тому, щоб США та Україна знову мали спільну думку. Президент Зеленський має беззаперечно підтримати ініціативу президента Трампа, спрямовану на припинення війни та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні", – сказав він.

"І європейці також повинні підтримати заклики до припинення вогню. І, до речі, я вважаю, що Україна повинна першою взяти на себе зобов'язання припинити вогонь і кинути виклик росіянам, щоб вони слідували за нею", – заявив посол.

Це викликало гнівну реакцію у Великій Британії. Джеймс Клеверлі, колишній міністр закордонних справ від консерваторів, заявив: "Посол Великої Британії у Вашингтоні не повинен висловлювати власну думку, він повинен висловлювати думку уряду Великої Британії".

Коли тіньового міністра закордонних справ Венді Мортон запитали, що вона думає про його коментарі, і вона відповіла, що була "трохи здивована", коли вперше почула їх.

Далі вона сказала, що не слід давати "побіжних коментарів" на публіці.

"Але я вважаю досить дивним, що посол виходить і робить подібні заяви. Можливо, пану Мандельсону варто трохи поміркувати", – сказала вона.

Лідер ліберальних демократів Ед Дейві також висловив здивування коментарями Мандельсона.

"Наша людина у Вашингтоні має забезпечувати захист США для наших хоробрих українських союзників, а не вказувати президенту Зеленському, що йому робити", – заявив він.

Сьогодні вранці в інтерв'ю Sky News на запитання, чи відображають коментарі Мандельсона політику уряду, молодший міністр міністерства оборони Люк Поллард відповів: "Ні, це не політика уряду".

Сам Мандельсон вважає, що його коментарі були неправильно витлумачені. Посол "відображав політику уряду перед американською аудиторією, і будь-яке припущення про протилежне є нісенітницею, від якої волосся стає дибки", сказав Politico інсайдер з вашингтонського посольства.

Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем’єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.

Глава МЗС Франції прокоментував, що це могло би стати передумовою для наступного етапу переговорів, а також дозволить побачити, чи готова Москва виконувати якісь домовленості.