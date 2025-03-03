У Брюсселі почалися зустрічі України і ЄС у рамках скринінгу законодавства про рух товарів

Цього тижня у Брюсселі почались двосторонні зустрічі представників України та Єврокомісії у рамках "скринінгу" відповідності українського законодавства європейському за розділом про рух товарів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

У понеділок 3 березня у Брюсселі почались двосторонні зустрічі представників України та Єврокомісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 1"Вільний рух товарів", що належить до Кластера 2 "Внутрішній ринок".

Зустрічі в межах скринінгу є невідʼємною частиною переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

З українського боку участь у зустрічах беруть заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів та заступник міністра економіки – торгпред України Тарас Качка.

Стефанішина, яка долучилася до засідання онлайн, сказала, що в уряді розглядають сферу вільного руху товарів як ключову основу вступу України до ЄС та як ключовий елемент її економічної стійкості.

Скринінгові зустрічі за даним переговорним розділом триватимуть чотири дні, 3-6 березня.

Раніше у Єврокомісії повідомили, що скринінг українського законодавства триватиме до осені 2025 року.

Під час поїздки усього складу Єврокомісії до Києва на третю річницю великої війни у ЄК заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.