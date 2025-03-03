В Брюсселе начались встречи Украины и ЕС в рамках скрининга законодательства о движении товаров
На этой неделе в Брюсселе начались двусторонние встречи представителей Украины и Еврокомиссии в рамках "скрининга" соответствия украинского законодательства европейскому по разделу о движении товаров.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
В понедельник, 3 марта, в Брюсселе начались двусторонние встречи представителей Украины и Еврокомиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 1 "Свободное движение товаров", что относится к Кластеру 2 "Внутренний рынок".
Встречи в рамках скрининга являются неотъемлемой частью переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.
С украинской стороны участие во встречах принимают заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив и заместитель министра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.
Стефанишина, которая присоединилась к заседанию онлайн, сказала, что в правительстве рассматривают сферу свободного движения товаров как ключевую основу вступления Украины в ЕС и как ключевой элемент ее экономической устойчивости.
Скрининговые встречи по данному переговорному разделу продлятся четыре дня, 3-6 марта.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что скрининг украинского законодательства продлится до осени 2025 года.
Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину великой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.