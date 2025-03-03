В Брюсселе начались встречи Украины и ЕС в рамках скрининга законодательства о движении товаров

На этой неделе в Брюсселе начались двусторонние встречи представителей Украины и Еврокомиссии в рамках "скрининга" соответствия украинского законодательства европейскому по разделу о движении товаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В понедельник, 3 марта, в Брюсселе начались двусторонние встречи представителей Украины и Еврокомиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 1 "Свободное движение товаров", что относится к Кластеру 2 "Внутренний рынок".

Встречи в рамках скрининга являются неотъемлемой частью переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

С украинской стороны участие во встречах принимают заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив и заместитель министра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.

Стефанишина, которая присоединилась к заседанию онлайн, сказала, что в правительстве рассматривают сферу свободного движения товаров как ключевую основу вступления Украины в ЕС и как ключевой элемент ее экономической устойчивости.

Скрининговые встречи по данному переговорному разделу продлятся четыре дня, 3-6 марта.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что скрининг украинского законодательства продлится до осени 2025 года.

Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину великой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.