Єврокомісія: скринінг українського законодавства триватиме до осені 2025 року

Двосторонній скринінговий процес, під час якого вивчається відповідність українського законодавства законодавству Європейського Союзу, триватиме до осені 2025 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії.

До осені поточного року має завершитися скринінг українського законодавства, який фактично є першим етапом перемовин про вступ, наголосив він.

"Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС. Зараз Україна проходить двосторонній скринінговий процес, який триватиме до осені 2025 року", – підкреслив речник Єврокомісії.

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Він додав, що "якщо Україна виконає всі умови, комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів, починаючи з Кластера 1 "Основи", якомога швидше у 2025 році".

Нагадаємо, що 16 січня комісія надіслала Раді ЄС перший скринінговий звіт щодо Кластера 1 "Основи" для України.

Представлення скринінгового звіту є першим етапом переговорів про вступ, на якому комісія пояснює кандидату його права та обов'язки як держави-члена (роз'яснювальні зустрічі), а на другому етапі оцінює, на якому етапі перебуває кандидат з точки зору правового узгодження та здатності застосовувати acquis (двосторонні зустрічі).

"Минулого тижня звіт про результати скринінгу стосувався Кластера 1 "Основи", який лежить в основі переговорів про вступ до ЄС. Відповідно до переговорних рамок, він відкривається першим і закривається останнім у переговорах", – пояснили у Єврокомісії.

Що стосується наступних кроків, то тепер звіт про скринінг буде обговорюватися з державами-членами в Раді ЄС.

"Після того, як Рада ЄС погоджується з тим, що критерії відкриття кластера виконані, країни представили свої переговорні позиції, а ЄС погодив свою переговорну позицію, організовується Міжурядова конференція, на якій офіційно відкривають кластер у переговорах", – розповів речник Єврокомісії.

Він підкреслив, що в питаннях переговорів про вступ необхідне одностайне рішення усіх держав-членів ЄС.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство у ЄС.

У грудні президент Володимир Зеленський казав, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у Раді ЄС протягом 2025 року, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.