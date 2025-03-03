Шольц скликає лідерів своєї партії та опозиції для обговорення ситуації щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив лідерів своєї Соціал-демократичної партії та опозиційного блоку ХДС/ХСС, який здобув перемогу на виборах, для обговорення ситуації довкола війни РФ проти України.

Про це повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Канцлер хоче поінформувати лідерів ХДС/ХСС та СДПН про розвиток подій після скандалу між США та Україною.

На зустрічі Шольц говоритиме, серед іншого, про саміт з питань України, який відбувся в неділю в Лондоні, та спеціальний саміт ЄС у четвер у Брюсселі.

На зустріч запрошені голова ХДС Фрідріх Мерц, лідери СДПН Ларс Клінгбейль і Саскія Ескен, а також лідер земельної групи XCC Александр Добріндт.

Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем’єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.

А прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль