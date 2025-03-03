Шольц созывает лидеров своей партии и оппозиции для обсуждения ситуации по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил лидеров своей Социал-демократической партии и оппозиционного блока ХДС/ХСС, который одержал победу на выборах, для обсуждения ситуации вокруг войны РФ против Украины.

Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Гебештрайт в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Канцлер хочет проинформировать лидеров ХДС/ХСС и СДПГ о развитии событий после скандала между США и Украиной.

На встрече Шольц будет говорить, среди прочего, о саммите по вопросам Украины, который состоялся в воскресенье в Лондоне, и специальном саммите ЕС в четверг в Брюсселе.

На встречу приглашены председатель ХДС Фридрих Мерц, лидеры СДПГ Ларс Клингбейль и Саския Эскен, а также лидер земельной группы XCC Александр Добриндт.

Напомним, после саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него и британского премьера Кира Стармера есть идея о начальном "частичном" прекращении боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной.

А премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль