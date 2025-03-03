Зеленский говорит, что готов снова встретиться с Трампом для "серьезных" переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов еще раз встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот пригласит его.

Заявление украинского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В то же время Зеленский дал понять, что для того, чтобы эта поездка состоялась, еще одна встреча в Белом доме должна быть "серьезной".

"Мы достойны равноправного диалога", – заявил Зеленский в воскресенье после участия в саммите, созванном британским премьером Киром Стармером.

По его словам, если президент США пригласит его "для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду".

Он также отметил, что Украина готова подписать с США соглашение о минералах, которое осталось неподписанным после спора в Овальном кабинете.

Комментируя этот спор, Зеленский выразил уверенность, что эта "ситуация пройдет, и впереди нас ждут более важные дела".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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