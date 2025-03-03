У Литві пропонують карати за пошкодження інфраструктури позбавленням волі до 15 років

Міністерство юстиції Литви запропонувало запровадити кримінальну відповідальність за завдання шкоди критично важливій інфраструктурі, передбачаючи покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами міністра юстиції Рімантаса Моцкуса, Литва має бути краще підготовлена з юридичного погляду до спроб пошкодити підводну або іншу критично важливу інфраструктуру.

"Відтепер за такі злочини може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Також розширюються можливості кримінального переслідування, оскільки для розслідування подібних злочинів передбачені широкі юрисдикційні повноваження", – зазначили у Мін'юсті.

Таке покарання передбачено в підготовленому міністерством проєкті закону про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу.

Згідно із запропонованим регулюванням, знищення, пошкодження або інше порушення роботи стратегічно важливого об'єкта, що має значення для національної безпеки, його частини, а також його зв'язку або інформаційної системи з метою заподіяння шкоди інтересам Литви каратимуть позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

Крім того, особам, які вчинили такі злочини за завданням, вказівкою або проханням іноземної держави, її організації або представника, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до 15 років.

Відповідальність за вказані діяння поширюватиметься і на юридичних осіб.

Законопроєкт було презентовано та обговорено на зустрічі з представниками Генеральної прокуратури, Департаменту державної безпеки, Міністерства оборони та Другого департаменту оперативних служб, ідеться в повідомленні.

Ініціатива з'явилася після кількох випадків пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі за останні пів року.

Нещодавно стало відомо, що шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був виявлений у неділю.

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

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