В Литве предлагают наказывать за повреждение инфраструктуры лишением свободы до 15 лет

Министерство юстиции Литвы предложило ввести уголовную ответственность за нанесение вреда критически важной инфраструктуре, предусматривая наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам министра юстиции Римантаса Моцкуса, Литва должна быть лучше подготовлена с юридической точки зрения к попыткам повредить подводную или другую критически важную инфраструктуру.

"Отныне за такие преступления может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также расширяются возможности уголовного преследования, поскольку для расследования подобных преступлений предусмотрены широкие юрисдикционные полномочия", – отметили в Минюсте.

Такое наказание предусмотрено в подготовленном министерством проекте закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс.

Согласно предложенному регулированию, уничтожение, повреждение или иное нарушение работы стратегически важного объекта, имеющего значение для национальной безопасности, его части, а также его связи или информационной системы с целью причинения вреда интересам Литвы будут наказывать лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Кроме того, лицам, совершившим такие преступления по заданию, указанию или просьбе иностранного государства, его организации или представителя, грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 15 лет.

Ответственность за указанные деяния будет распространяться и на юридических лиц.

Законопроект был представлен и обсужден на встрече с представителями Генеральной прокуратуры, Департамента государственной безопасности, Министерства обороны и Второго департамента оперативных служб, говорится в сообщении.

Инициатива появилась после нескольких случаев повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние полгода.

Недавно стало известно, что шведская полиция расследует вероятный акт саботажа на острове Готланд, который был обнаружен в воскресенье.

Напомним, в середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

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