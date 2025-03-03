Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що повідомлення про можливу відбудову газопроводу "Північний потік – 2" – це крок у неправильному напрямку для європейської енергетичної безпеки.

Його заяву наводить пресслужба естонського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна вказав, що Росія неодноразово використовувала енергоресурси як зброю проти Європи, а також використовує експорт енергоносіїв для фінансування війни в Україні.

"Якщо повідомлення про плани перезапуску "Північного потоку – 2" виявляться правдою, це буде кроком в абсолютно неправильному напрямку з точки зору європейської енергетичної безпеки", – зазначив він.

Очільник естонського МЗС розповів, що наприкінці березня Єврокомісія представить план дій щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

Можлива пропозиція про запуск "Північного потоку – 2" не відповідає цій меті, підкреслив Тсахкна.

Крім того, як зазначив естонський міністр, перезапуск "Північного потоку – 2" вимагатиме від США скасування санкцій щодо проєкту, "а зараз для цього явно не вдалий час".

Він додав, що замість обговорення перезапуску "Північного потоку – 2" Естонія очікує від США посилення енергетичних санкцій проти Росії.

Тсахкна також наголосив, що ЄС має прагнути до скорочення імпорту СПГ з Росії.

"Правильне місце для "Північного потоку – 2" – на дні моря, по частинах, а не на енергетичному ринку ЄС. Натомість ми вітаємо постачання газу зі Сполучених Штатів до ЄС, а не з Росії", – резюмував він.

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.