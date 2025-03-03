Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сообщение о возможном восстановлении газопровода "Северный поток – 2" – это шаг в неправильном направлении для европейской энергетической безопасности.

Его заявление приводит пресс-служба эстонского МИД, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна указал, что Россия неоднократно использовала энергоресурсы как оружие против Европы, а также использует экспорт энергоносителей для финансирования войны в Украине.

"Если сообщения о планах перезапуска "Северного потока – 2" окажутся правдой, это будет шагом в совершенно неправильном направлении с точки зрения европейской энергетической безопасности", – отметил он.

Глава эстонского МИД рассказал, что в конце марта Еврокомиссия представит план действий по постепенному отказу от российских энергоносителей.

Возможное предложение о запуске "Северного потока – 2" не соответствует этой цели, подчеркнул Тсахкна.

Кроме того, как отметил эстонский министр, перезапуск "Северного потока – 2" потребует от США отмены санкций в отношении проекта, "а сейчас для этого явно не подходящее время".

Он добавил, что вместо обсуждения перезапуска "Северного потока – 2" Эстония ожидает от США усиления энергетических санкций против России.

Тсахкна также подчеркнул, что ЕС должен стремиться к сокращению импорта СПГ из России.

"Правильное место для "Северного потока – 2" – на дне моря, по частям, а не на энергетическом рынке ЕС. Зато мы приветствуем поставки газа из Соединенных Штатов в ЕС, а не из России", – резюмировал он.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.