Пісторіус скликав обговорення "Групи п'яти" після подій у Білому домі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скликав віртуальну конференцію міністрів оборони п'яти європейських країн НАТО, на якій посадовці підтвердили свою незмінну політичну і військову підтримку України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує MDR.

Пісторіус скликав так звану "Групу п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща. Міністри та їхні представники домовилися про подальший розвиток політики безпеки.

"Всі погоджуються, що Україна може розраховувати на подальшу і широку підтримку "Великої п'ятірки", – повідомило Міністерство оборони Німеччини після зустрічі.

Відеоконференція відбулася після скандалу на зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Наступна зустріч "Групи п'яти" у форматі міністрів оборони запланована на 12 березня в Парижі.

П'ятисторонні зустрічі проходять після перемоги Трампа на виборах. Їх мета – посилити європейську безпеку і готовність до оборони.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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