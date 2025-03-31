ЕС выразил готовность сотрудничать с переходным правительством Сирии

Европейская комиссия приветствовала формирование переходного правительства Сирии и выразила готовность к сотрудничеству с ним, но подчеркнула необходимость инклюзивного политического процесса в стране.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Каи Каллас и еврокомиссаров по вопросам Средиземноморья Дубравки Шуицы и кризисного реагирования Аджи Лябиб, сообщает "Европейская правда".

Комиссары ЕС приветствовали формирование нового переходного правительства в Сирии и отметили, что ЕС "готов сотрудничать с новым правительством, чтобы помочь решить огромные вызовы, которые стоят перед ним".

"Европейский Союз будет поддерживать сирийский народ, обеспечивая при этом соблюдение обязательств нового правительства по мирному и инклюзивному переходу", – подчеркивается в заявлении.

Каллас, Шуица и Лябиб также подтвердили поддержку со стороны Евросоюза переходного процесса, "охватывающего все компоненты сирийского общества во всем их разнообразии, где всеобъемлющее правосудие переходного периода обеспечивает ответственность за все преступления и вносит значительный вклад в национальное примирение".

"Также важно, чтобы все внешние акторы полностью уважали единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. ЕС осуждает любые попытки подорвать ее стабильность и перспективы мирного и инклюзивного политического перехода", – заключают еврокомиссары.

Новое переходное правительство Сирии приняло присягу 29 марта – почти через четыре месяца после свержения Башара Асада. Новый кабинет, в который вошли представители различных этнических и религиозных групп, имеет целью стабилизировать страну после многолетней войны.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада. В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.