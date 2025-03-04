У Британії образилися на Венса за коментарі про "миротворців з випадкової країни"

Віцепрезидента США розкритикували за те, що він заявив, що військової присутності "якоїсь випадкової країни" у складі миротворчих сил в Україні буде недостатньо для забезпечення миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

В інтерв'ю Fox News Джей Ді Венс сказав, що єдиний спосіб досягти тривалого миру – це надати Вашингтону економічну зацікавленість у майбутньому України.

"Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Владімір Путін не вторгнеться в Україну знову, найкращою гарантією безпеки є економічна зацікавленість американців у майбутньому України", – сказав він.

"Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч військовослужбовців з якоїсь країни, яка не воювала 30 чи 40 років", – додав він.

Незважаючи на твердження Венса, сотні британських військовослужбовців загинули під час бойових дій в Іраку та Афганістані.

Відповідаючи на коментарі Венса, тіньовий міністр оборони Британії Джеймс Картлідж сказав: "Це глибока неповага – ігнорувати таку службу і такі жертви".

Раніше прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія, Франція та Україна працюватимуть разом над мирною угодою, яка може бути представлена США.

Країни, які візьмуть на себе зобов'язання працювати разом над цією угодою, сформують "коаліцію охочих".

Країни, що входять до коаліції, можуть відправити солдатів для виконання функцій миротворців в Україні у разі припинення вогню.

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.