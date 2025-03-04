Венс наполягає, що економічні інтереси США в Україні є найкращою гарантією безпеки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що найкращий спосіб запобігти новому російському вторгненню – це "дати американцям економічну вигоду у майбутньому України".

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Джей Ді Венс заявив, що найкращий спосіб захистити Україну від нового російського вторгнення – це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України.

"Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Владімір Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки – це дати американцям економічну вигоду у майбутньому України", – сказав Венс.

"Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років", – додав він.

Інтерв'ю вийшло в ефір того ж дня, коли Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Україні, і через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп посперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

"Який насправді план? Ви не можете фінансувати війну вічно. Американський народ не буде цього терпіти", – сказав Венс. Це інтерв'ю було записано заздалегідь, тому неясно, чи знав Венс про те, що США призупинять допомогу до моменту виходу в ефір.

Як повідомлялося, у США заявили про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди про надра між урядами України та США.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо угоди, заявивши, що повідомить про це у зверненні до Конгресу у вівторок ввечері.