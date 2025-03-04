В Британии обиделись на Вэнса за комментарии о "миротворцах из случайной страны"

Вице-президента США критиковали за то, что он заявил, что военного присутствия "какой-то случайной страны" в составе миротворческих сил в Украине будет недостаточно для обеспечения мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В интервью Fox News Джей Ди Вэнс сказал, что единственный способ достичь прочного мира – это предоставить Вашингтону экономическую заинтересованность в будущем Украины.

"Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшей гарантией безопасности является экономическая заинтересованность американцев в будущем Украины", – сказал он.

"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-то страны, которая не воевала 30 или 40 лет", – добавил он.

Несмотря на утверждение Вэнса, сотни британских военнослужащих погибли во время боевых действий в Ираке и Афганистане.

Отвечая на комментарии Вэнса, теневой министр обороны Британии Джеймс Картлидж сказал: "Это глубокое неуважение – игнорировать такую службу и такие жертвы".

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что Великобритания, Франция и Украина будут работать вместе над мирным соглашением, которое может быть представлено США.

Страны, которые возьмут на себя обязательства работать вместе над этим соглашением, сформируют "коалицию желающих".

Страны, входящие в коалицию, могут отправить солдат для выполнения функций миротворцев в Украине в случае прекращения огня.

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