Глава МЗС Фінляндії: поворот Трампа до Росії навряд чи принесе мир в Україну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила у вівторок, що поворот Вашингтона до Росії навряд чи призведе до припинення війни в Україні, і що президент Дональд Трамп, ймовірно, зрештою зрозуміє це.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Еліна Валтонен сказала, що вона "трохи стурбована" нещодавнім наказом США призупинити наступальні кібероперації проти Росії під час переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. У Пентагоні заперечили повідомлення про призупинення кібероперацій.

"Це, ймовірно, частина великої стратегії, яку обрав Білий дім, щоб побачити, чи може цей курс дій привести до миру, ефективно заспокоїти Росію і чинити певний тиск на Україну", – сказала Валтонен, відповідаючи на запитання про кіберпаузу на заході в Лондоні.

"На мою особисту думку, все має бути якраз навпаки, і я вірю, що президент Трамп і його команда з часом помітять, що це, ймовірно, не працює", – сказала Валтонен на публічній зустрічі в аналітичному центрі Chatham House.

Після вступу на посаду в січні Трамп змінив політику США щодо України та Росії, розпочавши переговори з Москвою, які завершилися вибухонебезпечною конфронтацією з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

За словами американського посадовця, Трамп призупинив військову допомогу Україні після зіткнення із Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.