Глава МИД Финляндии: поворот Трампа к России вряд ли принесет мир в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила во вторник, что поворот Вашингтона к России вряд ли приведет к прекращению войны в Украине, и что президент Дональд Трамп, вероятно, в конце концов поймет это.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Элина Валтонен сказала, что она "немного обеспокоена" недавним приказом США приостановить наступательные кибероперации против России во время переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. В Пентагоне опровергли сообщения о приостановке киберопераций.

"Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, эффективно успокоить Россию и оказать определенное давление на Украину", – сказала Валтонен, отвечая на вопрос о киберпаузе на мероприятии в Лондоне.

"По моему личному мнению, все должно быть как раз наоборот, и я верю, что президент Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает", – сказала Валтонен на публичной встрече в аналитическом центре Chatham House.

После вступления в должность в январе Трамп изменил политику США в отношении Украины и России, начав переговоры с Москвой, которые завершились взрывоопасной конфронтацией с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.

По словам американского чиновника, Трамп приостановил военную помощь Украине после столкновения с Зеленским.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.