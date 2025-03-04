Стармер по телефону поговорил с Трампом об Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вчера вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался Украины.

Об этом рассказал представитель Стармера, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя, Стармер и Трамп придерживаются единой цели – обеспечить безопасный и прочный мир в Украине.

Однако он отказался отвечать на вопрос, сообщил ли Трамп Стармеру о своих планах остановить военную помощь Украине.

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топ-советники.