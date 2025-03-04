Трамп погрожує Канаді ще більшими митами

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Його допис з’явився після того, як канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про тарифи проти американських товарів після аналогічного рішення Трампа щодо товарів з Канади.

У ньому американський президент знову назвав Трюдо "губернатором".

"Поясніть, будь ласка, губернатору Канади Трюдо, що коли від запроваджує тарифи у відповідь проти США, наші взаємні тарифи негайно зростуть на таку саму суму", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.

У відповідь Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Він також сказав, що Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім легше її анексувати.