Трамп угрожает Канаде еще большими пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести против Канады новые пошлины.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Его сообщение появилось после того, как канадский премьер Джастин Трюдо объявил о тарифах против американских товаров после аналогичного решения Трампа в отношении товаров из Канады.

В нем американский президент снова назвал Трюдо "губернатором".

"Объясните, пожалуйста, губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит ответные тарифы против США, наши взаимные тарифы немедленно вырастут на такую же сумму", – отметил Трамп.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

В ответ Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Он также сказал, что Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы потом легче ее аннексировать.