Британія прискорить укладання контрактів на оборону

Міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз заявила, що країна прискорить оборонні закупівлі після того, як минулого тижня було оголошено про значне збільшення військових витрат.

Про це, як пише "Європейська правда", Рівз сказала на конференції для британських виробників, її слова наводить Reuters.

Рівз зазначила, що уряд хоче скоротити бюрократичну тяганину, щоб пришвидшити поставки обладнання, і навчитися на прикладі нещодавніх кроків, зроблених для забезпечення України зброєю.

За її словами, більше оборонних контрактів буде відкрито для малих і середніх компаній.

"Інновації часто приходять від малого бізнесу, від стартапів, особливо тих, які перебувають на межі між технологіями і обороною", – сказала вона.

Її плани відповідають обіцянці прем'єр-міністра Кіра Стармера, який у понеділок пообіцяв встановити для Міністерства оборони цільові показники витрат на співпрацю з меншими компаніями.

"Я хочу переконатися, що коли ми витрачаємо більше коштів на оборону, вони використовуються для підтримки британських робочих місць і британської промисловості", – сказала також Рівз у вівторок.

За її словами, Британії завжди потрібно буде купувати озброєння за кордоном, але вона додала, що уряд працює з британськими оборонними компаніями, щоб допомогти їм збільшити потенціал і здатність "зробити крок вперед" з огляду на геополітичну ситуацію.

Прем’єр Британії Кір Стармер 25 лютого оголосив, що з 2027 року фінансування Британії на міжнародну допомогу скоротиться з 0,5 до 0,3% валового національного доходу, щоб профінансувати збільшення витрат на оборону.

Натомість це має дозволити країні вийти на 2,5% ВВП витрат на оборону.