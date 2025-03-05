Британия ускорит заключение контрактов на оборону

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что страна ускорит оборонные закупки после того, как на прошлой неделе было объявлено о значительном увеличении военных расходов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ривз сказала на конференции для британских производителей, ее слова приводит Reuters.

Ривз отметила, что правительство хочет сократить бюрократическую волокиту, чтобы ускорить поставки оборудования, и научиться на примере недавних шагов, сделанных для обеспечения Украины оружием.

По ее словам, больше оборонных контрактов будет открыто для малых и средних компаний.

"Инновации часто приходят от малого бизнеса, от стартапов, особенно тех, которые находятся на грани между технологиями и обороной", – сказала она.

Ее планы соответствуют обещанию премьер-министра Кира Стармера, который в понедельник пообещал установить для Министерства обороны целевые показатели расходов на сотрудничество с меньшими компаниями.

"Я хочу убедиться, что когда мы тратим больше средств на оборону, они используются для поддержки британских рабочих мест и британской промышленности", – сказала также Ривз во вторник.

По ее словам, Британии всегда нужно будет покупать вооружение за рубежом, но она добавила, что правительство работает с британскими оборонными компаниями, чтобы помочь им увеличить потенциал и способность "сделать шаг вперед", учитывая геополитическую ситуацию.

Премьер Британии Кир Стармер 25 февраля объявил, что с 2027 года финансирование Британии на международную помощь сократится с 0,5 до 0,3% валового национального дохода, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону.

Вместо этого это должно позволить стране выйти на 2,5% ВВП расходов на оборону.