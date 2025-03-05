У ЄС досі не знають, чи приїде Зеленський на саміт лідерів щодо підтримки України

У Європейській раді досі не отримали підтвердження, чи братиме участь президент України Володимир Зеленський у екстреному саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться в Брюсселі 6 березня і буде присвячений обговоренню подальшої військової підтримки України з боку ЄС та посилення європейської оборони.

Про це кореспондентові "Європейської правди" заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Європейський посадовець повідомив, що у Європейській раді все ще не мають інформації, чи буде Зеленський брати участь у саміті особисто чи за відеозв’язком.

"Ми все ще сподіваємося, що Зеленський приїде. Але наразі немає повної впевненості, чи він буде присутній особисто, чи у форматі відеоконференції", – повідомив посадовець ЄС.

Нагадаємо, що президент Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.

Своєю чергою, Угорщина продовжує погрожувати заблокувати включення згадки про підтримку України до підсумкової заяви саміту, а також натякає, що може відмовитися продовжувати санкції ЄС проти російських фізичних осіб 10 березня.

Тому в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту цього тижня.

Сьогодні, 5 березня, прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі.