В ЕС до сих пор не знают, приедет ли Зеленский на саммит лидеров по поддержке Украины

В Европейском совете до сих пор не получили подтверждения, будет ли участвовать президент Украины Владимир Зеленский в экстренном саммите лидеров Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 6 марта и будет посвящен обсуждению дальнейшей военной поддержки Украины со стороны ЕС и усилению европейской обороны.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Европейский чиновник сообщил, что в Европейском совете все еще не имеют информации, будет ли Зеленский участвовать в саммите лично или по видеосвязи.

"Мы все еще надеемся, что Зеленский приедет. Но пока нет полной уверенности, будет ли он присутствовать лично или в формате видеоконференции", – сообщил чиновник ЕС.

Напомним, что президент Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

В свою очередь, Венгрия продолжает угрожать заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в итоговое заявление саммита, а также намекает, что может отказаться продлевать санкции ЕС против российских физических лиц 10 марта.

Поэтому в ЕС готовятся, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита на этой неделе.

Сегодня, 5 марта, премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже.