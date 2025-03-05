Макрон увечері може оголосити наступні кроки у дипломатичному процесі щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації в середу говоритиме, серед іншого, про наступні кроки у дипломатичному процесі врегулювання війни в Україні.

Про це агентству AFP повідомило джерело, наближене до французького президента, пише "Європейська правда".

За словами оточення Макрона, президент представить у перспективі прискорення, викликане рішучістю президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за будь-яку ціну – шляхом прямих переговорів зі своїм російським колегою Владіміром Путіним. Макрон також може оголосити про "наступні кроки" в дуже невизначеному дипломатичному процесі, повідомила агентству особа, близька до президента.

Раніше Макрон анонсував, що у "час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами", він виступить зі зверненням до нації у середу ввечері.

У середу також прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Макрона.

Очікується, що Макрон прийме Орбана після свого звернення до французів.