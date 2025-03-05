Макрон вечером может объявить следующие шаги в дипломатическом процессе по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации в среду будет говорить, среди прочего, о следующих шагах в дипломатическом процессе урегулирования войны в Украине.

Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к французскому президенту, пишет "Европейская правда".

По словам окружения Макрона, президент представит в перспективе ускорение, вызванное решимостью президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине любой ценой – путем прямых переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Макрон также может объявить о "следующих шагах" в очень неопределенном дипломатическом процессе, сообщило агентству лицо, близкое к президенту.

Ранее Макрон анонсировал, что во "время большой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми большими вызовами", он выступит с обращением к нации в среду вечером.

В среду также премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Макрона.

Ожидается, что Макрон примет Орбана после своего обращения к французам.