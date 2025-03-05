В Латвии инициируют запрет на поездки в Россию и Беларусь для ряда госслужащих

Комиссия латвийского Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Запрет на такие поездки из Латвии планируют установить для предотвращения или уменьшения угрозы национальной безопасности, создаваемой Россией и Беларусью.

Его планируют распространить на лиц, имеющих специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на работников Министерств обороны, МВД и Министерства юстиции, подведомственных им учреждений, военных объектов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налоговой и таможенной полиции, а также на таможенных должностных лиц Службы государственных доходов.

Также запрет коснется лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

Запрет на поездки также будет распространяться на транзит через территорию России и Беларуси. Однако он не будет действовать в случаях, когда поездка необходима в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным причинам, при условии получения разрешения на такой временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Напомним, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.

Также стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.