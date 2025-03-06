Литва офіційно вийшла з конвенції щодо касетних боєприпасів

У четвер Литва офіційно вийшла з міжнародної конвенції про заборону придбання, використання і виробництва касетних боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Сейм проголосував за вихід з цієї конвенції в липні минулого року, на початку осені Литва подала необхідні депозитарні документи в ООН, і з цього дня почався відлік шестимісячного терміну, протягом якого рішення про вихід з конвенції набуло чинності. Він сплив у четвер, 6 березня.

Касетний боєприпас – це контейнер повітряного або наземного запуску, що містить від кількох десятків до кількох сотень вторинних боєприпасів, які розосереджені на площі розміром з футбольне поле.

Литва вийшла з конвенції про їхню заборону, аргументуючи це тим, що Росія використовує цю зброю, і всі засоби необхідні для стримування потенційного агресора.

Критики використання цих боєприпасів у військових конфліктах кажуть, що їх важко контролювати, і вони становлять непропорційний ризик для цивільного населення.

Литовські урядовці обіцяють максимально зменшити потенційний негативний вплив цієї зброї, в тому числі запровадити алгоритм, який наказує збирати боєприпаси, що не розірвалися, якнайшвидше після будь-якої потенційної військової операції.

Литва також розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і обіцяє прийняти рішення протягом декількох місяців.