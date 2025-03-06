Литва официально вышла из конвенции по кассетным боеприпасам

В четверг Литва официально вышла из международной конвенции о запрете приобретения, использования и производства кассетных боеприпасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Сейм проголосовал за выход из этой конвенции в июле прошлого года, в начале осени Литва подала необходимые депозитарные документы в ООН, и с этого дня начался отсчет шестимесячного срока, в течение которого решение о выходе из конвенции вступило в силу. Он истек в четверг, 6 марта.

Кассетный боеприпас – это контейнер воздушного или наземного запуска, содержащий от нескольких десятков до нескольких сотен вторичных боеприпасов, которые рассредоточены на площади размером с футбольное поле.

Литва вышла из конвенции об их запрете, аргументируя это тем, что Россия использует это оружие, и все средства необходимы для сдерживания потенциального агрессора.

Критики использования этих боеприпасов в военных конфликтах говорят, что их трудно контролировать, и они представляют непропорциональный риск для гражданского населения.

Литовские чиновники обещают максимально уменьшить потенциальное негативное влияние этого оружия, в том числе ввести алгоритм, который предписывает собирать неразорвавшиеся боеприпасы как можно быстрее после любой потенциальной военной операции.

Литва также рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и обещает принять решение в течение нескольких месяцев.