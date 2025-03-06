У нідерландському місті спалахнула масштабна пожежа в історичному центрі

У нідерландському місті Арнем вночі почалася пожежа в одній з будівель в історичному центрі, після чого вогонь поширився на понад десяток будинків XVIII-XIX сторіч.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Пожежа в Арнемі, що на сході Нідерландів, почалася близько 03:45 у приміщенні магазину та звідти почала поширюватися на прилеглі будівлі.

У пожежній службі кажуть, що палають вже більш як десять історичних будівель XVIII-XIX сторіч, де на першому поверсі розташовані магазини, а вище – житлові квартири. Оскільки це дерев’яні будівлі, вогонь поширився дуже швидко.

Поліція і пожежно-рятувальна служба організували масштабну евакуацію мешканців кварталу, їм запропонували розміститись у мерії. Чи не лишилось нікого у палаючих будівлях, поки невідомо.

Зусилля пожежників зосереджені на тому, щоб стримати подальше поширення вогню, для цього вогонь гасять ззовні та поливають прилеглі будинки.

Heitink Press Agency

Історичний центр міста перекритий, мешканцям порадили вимкнути вентиляцію і закрити вікна. "Усе це точно триватиме увесь день", – зазначив речник пожежно-рятувальної служби.

У Парижі 27 січня внаслідок великої пожежі серйозно постраждала вежа історичної будівлі, де розташована мерія одного з округів.

У квітні 2024 року палала історична будівля біржі Копенгагена, одна з найстаріших будівель данської столиці. Половину будівлі вдалося врятувати, але її інтер'єр сильно пошкоджений водою.

Також з будівлі біржі врятували понад 90% творів мистецтва, які там зберігалися.