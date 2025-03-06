В нидерландском городе вспыхнул масштабный пожар в историческом центре

В нидерландском городе Арнем ночью начался пожар в одном из зданий в историческом центре, после чего огонь распространился на десяток домов XVIII-XIX веков.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Пожар в Арнеме, что на востоке Нидерландов, начался около 03:45 в помещении магазина и оттуда начал распространяться на близлежащие здания.

В пожарной службе говорят, что горят уже более десяти исторических зданий XVIII-XIX веков, где на первом этаже расположены магазины, а выше – жилые квартиры. Поскольку это деревянные здания, огонь распространился очень быстро.

Полиция и пожарно-спасательная служба организовали масштабную эвакуацию жителей квартала, им предложили разместиться в мэрии. Остался ли кто-то в горящих зданиях, пока неизвестно.

Усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы сдержать дальнейшее распространение огня, для этого пожар тушат извне и поливают близлежащие дома.

Heitink Press Agency

Исторический центр города перекрыт, жителям посоветовали выключить вентиляцию и закрыть окна. "Все это точно продлится весь день", – отметил представитель пожарно-спасательной службы.

В Париже 27 января в результате крупного пожара серьезно пострадала башня исторического здания, где расположена мэрия одного из округов.

В апреле 2024 года горело историческое здание биржи Копенгагена, одно из старейших зданий датской столицы. Половину здания удалось спасти, но его интерьер сильно поврежден водой.

Также из здания биржи спасли более 90% произведений искусства, которые там хранились.