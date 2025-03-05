ЗМІ: Трюдо і Трамп поговорили на тлі тарифної суперечки

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову на тлі тарифної суперечки між країнами.

Про це стало відомо CNN, повідомляє "Європейська правда".

Джерела телеканалу не надали жодних подробиць про розмову між Трампом і Трюдо.

Однак співрозмовники CNN з Білого дому очікують, що незабаром інформація про дзвінок буде оприлюднена.

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь глава уряду Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

А канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Водночас у Трампа не виключили, що можуть оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари вже в середу.