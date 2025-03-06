Фіцо перед самітом ЄС заявив, що вся Україна живе з війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україні нібито вигідне продовження війни, бо вся країна "живе з неї".

Про це він сказав депутатам парламенту перед тим як відправитися на саміт ЄС у Брюссель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Він повторив свої позиції щодо майбутнього саміту: європейські країни хочуть, щоб війна в Україні тривала, а зустрічі лідерів є військовими радами. За словами Фіцо, президент України Володимир Зеленський також не зацікавлений у припиненні війни, оскільки "живе" з неї.

"Вся країна живе з неї", – додав Фіцо.

Роберт Фіцо, за його словами, їде на саміт з однією метою. Він хоче, щоб за підсумками саміту ЄС знову заговорив про те, щоб Україна пропустила газ з Росії через свою територію.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що формулювання змінюються щохвилини. Але ми на правильному шляху. Я думаю, що у висновках буде зазначено, що Єврокомісія разом зі Словаччиною та Україною має знайти спосіб відновити транзит газу через Україну. Якщо це буде, то, звичайно, у нас немає причин блокувати висновки", – заявив Фіцо.

Відновлення транзиту газу з Росії є умовою Фіцо. "Якщо не буде жодної згадки в будь-якій формі про необхідність відновлення транзиту газу, я заблокую висновки. Я кажу це дуже чітко і без жодних вагань", – заявив Фіцо депутатам.

Лідери ЄС зустрічаються сьогодні в Брюсселі, щоб обговорити дві теми. Перша – зміцнення європейської оборони, друга – військова допомога Україні. Роберт Фіцо зайняв відносно відкриту позицію щодо першого питання. Він заявив, що Словаччина не має жодних проблем зі збільшенням обороноздатності ЄС та Європи. "Я хочу бути частиною цього", – сказав Фіцо сьогодні.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив раніше, що Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу.

Перед цим свою вимогу озвучив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан: він заявляє, що на саміті ЄС мають вирішити "увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні".