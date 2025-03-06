Фицо перед саммитом ЕС заявил, что вся Украина живет за счет войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине якобы выгодно продолжение войны, потому что вся страна "живет за счет нее".

Об этом он сказал депутатам парламента, перед тем как отправиться на саммит ЕС в Брюссель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Он повторил свои позиции по предстоящему саммиту: европейские страны хотят, чтобы война в Украине продолжалась, а встречи лидеров – это военные советы. По словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский также не заинтересован в прекращении войны, поскольку "живет" за счет нее.

"Вся страна живет с нее", – добавил Фицо.

Роберт Фицо, по его словам, едет на саммит с одной целью. Он хочет, чтобы по итогам саммита ЕС снова заговорил о том, чтобы Украина пропустила газ из России через свою территорию.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что формулировки меняются ежеминутно. Но мы на правильном пути. Я думаю, что в выводах будет указано, что Еврокомиссия вместе со Словакией и Украиной должна найти способ восстановить транзит газа через Украину. Если это будет, то, конечно, у нас нет причин блокировать выводы", – заявил Фицо.

Восстановление транзита газа из России является условием Фицо. "Если не будет ни одного упоминания в любой форме о необходимости восстановления транзита газа, я заблокирую выводы. Я говорю это очень четко и без всяких колебаний", – заявил Фицо депутатам.

Лидеры ЕС встречаются сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить две темы. Первая – укрепление европейской обороны, вторая – военная помощь Украине. Роберт Фицо занял относительно открытую позицию по первому вопросу. Он заявил, что Словакия не имеет никаких проблем с увеличением обороноспособности ЕС и Европы. "Я хочу быть частью этого", – сказал Фицо сегодня.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил ранее, что Словакия ожидает от Украины жеста благодарности, которым могло бы стать восстановление транзита российского газа.

Перед этим свое требование озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он заявляет, что на саммите ЕС должны решить "войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине".