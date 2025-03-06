Трюдо: Канада вестиме торговельну війну, яку розв'язали США
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада продовжуватиме торговельну війну зі Сполученими Штатами в найближчому майбутньому.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника канадського уряду наводить Reuters.
Трюдо виступив з такою заявою після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо запроваджених тарифів.
Канадський прем’єр описав розмову з очільником Білого дому як "яскраву".
Трюдо заявив, що Канада продовжить взаємодію з представниками адміністрації Трампа з приводу тарифів, повторивши, що його мета – домогтися скасування цих заходів.
"Я можу підтвердити, що в осяжному майбутньому ми будемо в торговельній війні, розв'язаній Сполученими Штатами", – сказав Трюдо журналістам в Оттаві.
Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.
У відповідь глава уряду Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів.
А канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".
Згодом Трамп оголосив, що звільнить автовиробників від своїх 25-відсоткових тарифів щодо Канади і Мексики на один місяць.