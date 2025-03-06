Трюдо: Канада будет вести торговую войну, которую развязали США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада будет продолжать торговую войну с Соединенными Штатами в ближайшем будущем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы канадского правительства приводит Reuters.

Трюдо выступил с таким заявлением после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом о введенных тарифах.

Канадский премьер описал разговор с главой Белого дома как "яркий".

Трюдо заявил, что Канада продолжит взаимодействие с представителями администрации Трампа по поводу тарифов, повторив, что его цель – добиться отмены этих мер.

"Я могу подтвердить, что в обозримом будущем мы будем в торговой войне, развязанной Соединенными Штатами", – сказал Трюдо журналистам в Оттаве.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов.

А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

Впоследствии Трамп объявил, что освободит автопроизводителей от своих 25-процентных тарифов в отношении Канады и Мексики на один месяц.