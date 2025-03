Трамп каже, що досягнув "значного прогресу з Україною і Росією" в останні дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що за останні дні йому вдалося досягти значного прогресу у врегулюванні російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі в четвер.

"Ми досягли значного прогресу з Україною, ми досягли значного прогресу з Росією за останні кілька днів. І було б чудово звести цих двох до купи, щоб нам не довелось говорити таким чином, про ядерну зброю", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання преси про те, чи збережуть США свою "ядерну парасольку" для європейських країн.

Продовжуючи говорити, він сказав, що "було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї".

"Я знаю, що Росія і ми маємо найбільше (ядерних боєголовок). Китай матиме таку ж кількість протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною", – сказав президент США, додавши, що хотів би відновити переговори про денуклеаризацію.

