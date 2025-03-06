Трамп говорит, что достиг "значительного прогресса с Украиной и Россией" в последние дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Белом доме в четверг.

"Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить таким образом, о ядерном оружии", – сказал Трамп, отвечая на вопрос прессы о том, сохранят ли США свой "ядерный зонтик" для европейских стран.

Продолжая говорить, он сказал, что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия".

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего (ядерных боеголовок). Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей", – сказал президент США, добавив, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.

Trump:



It would be great if everybody would get rid of their nuclear weapons.



I know Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4-5 years. It would be great if we could all de-nuclearize because the power of nuclear weapons is crazy. pic.twitter.com/PbjIhTO2wz – Clash Report (@clashreport) March 6, 2025

Напомним, в последние дни США приостановили военную помощь Украине, объясняя, что таким образом они склоняют Киев к мирному урегулированию. Ни о каких шагах давления США на Россию публично не сообщалось.

Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.