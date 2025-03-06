ЄС: мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності

Україна повинна досягнути "миру через силу", виходячи на переговори з найсильнішої позиції, а досягнутий сталий мир має ґрунтуватися, з-поміж іншого, на повазі до територіальної цілісності України.

Про це йдеться у документі щодо України, затвердженому 26 державами-членами ЄС (крім Угорщини) на позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі 6 березня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

У позиційному тексті ЄС щодо України зазначається, що мир, який буде встановлений в Україні, має базуватися на повазі до її територіальної цілісності, і для його досягнення Україна повинна мати якнайсильнішу стартову позицію на переговорах.

"Досягнення "миру через силу" вимагає від України якнайсильнішої позиції, важливим компонентом якої є власний потужний військовий та оборонний потенціал. Це стосується до, під час і після переговорів про припинення війни", – йдеться у документі.

Європейська Рада підкреслює важливість наступних принципів:

1) не може бути жодних переговорів щодо України без України;

2) не може бути жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку, без участі Європи;

3) будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;

4) будь-яка така угода має супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;

5) мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"З цією метою Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу, а також посиленню тиску на Росію, в тому числі через подальші санкції та посилення виконання існуючих заходів, з метою послаблення її здатності продовжувати вести свою агресивну війну", – переконані 26 держав-членів ЄС.

Нагадаємо, що саміт ЄС також закликав "швидко просунути роботу" щодо пропозиції високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас з воєнної допомоги Україні.