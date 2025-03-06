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ЕС: мир для Украины должен базироваться на уважении к ее территориальной целостности

Новости — Четверг, 6 марта 2025, 23:50 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Украина должна достичь "мира через силу", выходя на переговоры с самой сильной позиции, а достигнутый устойчивый мир должен основываться, среди прочего, на уважении к территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в документе по Украине, утвержденном 26 государствами-членами ЕС (кроме Венгрии) на внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе 6 марта, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

В позиционном тексте ЕС по Украине отмечается, что мир, который будет установлен в Украине, должен базироваться на уважении к ее территориальной целостности, и для его достижения Украина должна иметь самую сильную стартовую позицию на переговорах.

"Достижение "мира через силу" требует от Украины сильнейшей позиции, важным компонентом которой является собственный мощный военный и оборонный потенциал. Это касается до, во время и после переговоров о прекращении войны", – говорится в документе.

Европейский Совет подчеркивает важность следующих принципов:

1) не может быть никаких переговоров по Украине без Украины;

2) не может быть никаких переговоров, которые влияют на европейскую безопасность, без участия Европы;

3) любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению;

4) любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать сдерживанию будущей российской агрессии;

5) мир должен основываться на уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"С этой целью Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками, предоставлению усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу, а также усилению давления на Россию, в том числе через дальнейшие санкции и усиление выполнения существующих мер, с целью ослабления ее способности продолжать вести свою агрессивную войну", – убеждены 26 государств-членов ЕС.

Напомним, что саммит ЕС также призвал "быстро продвинуть работу" по предложению высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по военной помощи Украине.

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Саммит ЕС
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