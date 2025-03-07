Очільники ЄС 7 березня поговорять зі Стармером, Ердоганом і Трюдо

Вранці у п’ятницю, 7 березня, президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомлять керівників держав-партнерів, які не є членами ЄС, про результати позачергового засідання Європейської ради 6 березня.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції по завершенню саміту, передає кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн розповіла, що разом з Коштою вранці 7 березня має намір прозвітувати про домовленості безпекового саміту партнерам ЄС.

"Ця дискусія важлива для держав-членів і для наших партнерів, і саме тому ми вдвох завтра вранці після цієї Європейської Ради також дамо звіт нашим партнерам", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Один з посадовців ЄС уточнив на запитання кореспондента "Європейської правди", що фон дер Ляєн та Кошта мають намір поговорити за відеозв’язком, зокрема, з очільниками Великобританії, Канади, Ісландії, Норвегії та Туреччини.

Як повідомлялося, документ, затверджений на саміті лідерів ЄС 6 березня, зокрема, наголосив, що Україна повинна вийти на можливі мирні переговори з найсильнішої позиції, а досягнутий сталий мир має ґрунтуватися, з-поміж іншого, на повазі до територіальної цілісності України.