Руководители ЕС 7 марта поговорят со Стармером, Эрдоганом и Трюдо

Утром в пятницу, 7 марта, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщат руководителям государств-партнеров, которые не являются членами ЕС, о результатах внеочередного заседания Европейского совета 6 марта.

Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершению саммита, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен рассказала, что вместе с Коштой утром 7 марта намерена отчитаться о договоренностях саммита по безопасности партнерам ЕС.

"Эта дискуссия важна для государств-членов и для наших партнеров, и именно поэтому мы вдвоем завтра утром после этого Европейского Совета также дадим отчет нашим партнерам", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности уточнил корреспонденту "Европейской правды", что фон дер Ляйен и Кошта намерены поговорить по видеосвязи, в частности, с руководителями Великобритании, Канады, Исландии, Норвегии и Турции.

Как сообщалось, документ, утвержденный на саммите лидеров ЕС 6 марта, в частности, отметил, что Украина должна выйти на возможные мирные переговоры с сильной позиции, а достигнутый устойчивый мир должен основываться, среди прочего, на уважении к территориальной целостности Украины.