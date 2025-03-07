Разведка Эстонии: Украина проводит успешные контратаки на Покровском направлении

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии отметили успешные украинские контратаки на Покровском направлении, при этом российские войска несколько продвинулись в Курской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, которого цитирует ERR.

Кивисельг отметил, что российские войска по-прежнему удерживают инициативу, а количество ежедневных атак остается на уровне прошлой недели и в среднем составляет 109 атак в день.

"Однако Российской Федерации не удалось занять такую большую часть украинской территории, как в декабре и январе. Темпы продвижения замедлились. Однако на тактическом уровне продвижения, к сожалению, все еще происходят", – сказал он.

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг отметил, что северокорейские военные снова активно участвуют в боевых действиях.

"Несмотря на то, что Украина ведет активные оборонительные и наступательные действия в Курской области и по-прежнему удерживает 350-380 квадратных километров, Российской Федерации за последнюю неделю удалось отвоевать некоторые территории, примерно 20-40 квадратных километров", – рассказал глава эстонского разведцентра.

Он также отметил, что оккупационная армия РФ стали активнее наносить удары в Сумской области, вероятно, чтобы ослабить украинскую группировку в Курской области.

По его словам, в Донецкой области Россия усилила давление в направлении населенного пункта Часов Яр, пытаясь прорвать украинские линии обороны.

"Достигнут некоторый тактический успех, но в целом украинские оборонительные рубежи держатся", – сказал Кивисельг.

Кроме того, украинские войска провели успешные контратаки в районе Покровска. Им удалось стабилизировать там фронт и освободить несколько сел в этом районе.

Ранее британская разведка сообщала, что с начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также разведка проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.