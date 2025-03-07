ЗМІ: Трамп розлючений через поведінку РФ і її удари по Україні

У Білому домі заявляють, що президент США Дональд Трамп невдоволений тим, що Росія йде на ескалацію в Україні, коли він намагається домогтись перемир’я.

Про це Axios розповів анонімний представник Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Ці повідомлення з’явились на тлі допису Трампа у соцмережі Truth Social, у якому він погрожує Росії санкціями і тарифами.

Портал зазначає, що це перший випадок з моменту вступу на посаду, коли Трамп публічно погрожує Росії, після того, як він зайняв м'якшу позицію щодо Владіміра Путіна.

Високопосадовець Білого дому заявив, що останніми днями "лють Трампа посилюється" через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні у той момент, коли президент США наполягає на припиненні вогню.

Нагадаємо, Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії.

Він зробив заяву на тлі спроб посадити Україну і Росію за стіл переговорів і безпрецедентного тиску на офіційний Київ в останні дні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.