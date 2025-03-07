Прем’єр Британії привітав заплановані переговори між Україною і США у Саудівській Аравії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер Кір Стармер привітав заплановані на наступний тиждень перемовини між Україною і США в Саудівській Аравії.

Про це заявив речник британського уряду, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив речник, про це йшлося у телефонній розмові Стармера з головою Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та лідерами Канади, Туреччини, Норвегії та Ісландії.

"Говорячи про інтенсивну дипломатію між США, Великою Британією, Францією та Україною, прем'єр-міністр привітав можливість проведення мирних переговорів у Саудівській Аравії наступного тижня", – розповів речник.

Лідери також обговорили "коаліцію охочих" і майбутню зустріч глав оборонних відомств у Парижі у вівторок.

На їхню думку, це буде ще один важливий момент для планування подальших дій щодо України.

Також Стармер привітав "історичний крок уперед", маючи на увазі, що ЄС підтримав заходи з вивільнення сотень мільярдів євро для забезпечення оборони.

Переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.

Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.

З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.